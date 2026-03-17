Chivas es una de las pruebas más difíciles para todo futbolista profesional, debido a lo difícil que es lidiar con el peso de la camiseta rojiblanca, por lo que trascender se vuelve una misión doblemente complicada para todo jugador, sin importar que sea una figura de la Liga MX.

Uno de los jugadores que ocasionó gran euforia entre la afición del Guadalajara cuando se anunció su fichaje fue el de Hiram Mier, quien venía de un paso brillante con Rayados, con Querétaro e inclusive, por haber conseguido el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El Principito firmó como refuerzo del Rebaño de cara al Clausura 2019, permaneciendo durante cinco años en el redil, convirtiéndose en un líder en la zaga, pero que por las lesiones fue cediendo terreno hasta ser un suplente de forma permanente, abandonando el redil al término del Apertura 2023.

Pese a que el defensor habría explorado el mercado de fichajes, no habría alcanzando acuerdo con ningún club, en donde el Mazatlán fue el que estuvo más cerca de contratarlo, por lo que se alejó de las canchas y no volvió a jugar de forma profesional.

Hiram Mier reapareció en redes sociales

En redes sociales, el Guadalajara aprovechó la tendencia por el Día de San Patricio por lo que compartió algunas fotografías de jugadores y exjugadores rojiblancos con jerseys verdes, ya sean de la Selección Mexicana o inclusive de las ediciones especiales que han circulado, en donde compartieron una de Hiram Mier, quien horas después la compartió en su cuenta de Instagram.

¿Qué ha sido de Hiram Mier desde que se retiró?

La realidad es que el exjugador se ha mantenido sumamente hermético en redes sociales, compartiendo muy pocos detalles de su vida privada, por lo que lo único que se sabe es que estaría atendiendo algunos negocios que habría adoptado desde su etapa de futbolista profesional.

Además, ha aparecido en algunas ocasiones en eventos públicos, principalmente los que organiza Rayados de Monterrey, debido a que es canterano de dicha institución y fue un referente para la afición de dicho club.