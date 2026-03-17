El futbol mexicano se encuentra dividido desde hace varios años, ya que se han ido creando grupos entre los clubes de la Liga MX según le convenga a sus intereses, por lo que el llamado grupo divergente que encabeza Chivas, estaría tratando de propinar una revolución en todo el futbol mexicano.

Conscientes de que siempre se ha priorizado el interés económico de unos cuantos, Amaury Vergara y los dueños de otros clubes de la Liga MX tratarían de terminar con esas malas prácticas que se han desarrollado de forma histórica en el futbol mexicano, en donde las televisoras son quienes dirigen las acciones del balompié nacional.

Es por eso que en las últimas horas, el famoso periodista poblano, Pepe Hanan, habría ventilado que el Guadalajara, junto a Toluca, Pachuca, Club León, Tigres UANL, Rayados de Monterrey, Atlético San Luis y FC Juárez, propondrían un cambio en la administración de la Federación Mexicana de Futbol.

Según dicho reporte, estos clubes propondrían la destitución de Mikel Arriola como presidente de la Liga MX y Alto Comisionado de la Federación, para colocar al español Miguel Ángel Gil Marín, con la misión de darle mayor equilibrio al poder en todo el futbol mexicano.

¿Quién es Miguel Ángel Gil Marín?

Es un empresario que se graduó de la carrera de veterinaria; sin embargo, prácticamente toda su vida ha estado ligado a la gerencia deportiva dentro del futbol, en donde ha sido una figura importante dentro del Atlético de Madrid, en donde actualmente es el socio mayoritario. Debido a eso, se ha ido involucrando en la Liga MX, debido a que el San Luis es una franquicia de la escuadra colchonera.