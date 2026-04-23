La Liga MX tiene varios años que opera con grandes desacuerdos entre los dueños de los equipos del futbol mexicano, por lo que poco a poco se han tratado de llegar a acuerdos para mejorar las cosas tanto en lo deportivo como en lo económico, por lo que Chivas ahora tendrá un rol más importante.

Este jueves se llevó a cabo la Asamblea de Dueños en donde se trataron varios temas de relevancia para el futbol nacional sobre calendarios, competencias y hasta la toma de decisiones, en donde se acordó restarle poder a Televisa y Emilio Azcárraga para repartirlo entre más equipos, entre ellos, el Guadalajara.

“El nuevo Comité Deportivo, que va a ser el mandamás por el futbol mexicano que está integrado por seis equipos entre los que destacan Toluca, Chivas, Santos, Tijuana, Rayados y el América.

“Hoy, la nueva gobernanza del futbol mexicano ha dado un golpe importante. Las cosas ya no salen de esa oficina de siempre, van a salir de varias oficinas para el bien del futbol mexicano. Parece que esa oficina que antes mandaba, hoy ya no va a pesar lo mismo”, dijo el comunicador Rubén Rodríguez en su cuenta de X.

Cambios aprobados en la Liga MX tras Asamblea de Dueños