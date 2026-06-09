Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con sus jugadores en los entrenamientos de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara está preocupado por si Armando González llega a tener una mala Copa del Mundo.

Uno de los jugadores que tiene importantes chances de salir en este mercado de pases es sin duda Armando González. Sin embargo, Alex Ramírez aseguró que el Guadalajara ya se ocupa ante la posibilidad de que el canterano no tenga un buen Mundial 2026 y que su idea es que no se desanime para que siga con la moral en alta.

No quedan dudas de que es probable que haya bajas importantes para el Apertura 2026 si es que tienen una Copa del Mundo. A la posibilidad de que se vaya la Hormiga en este mercado de pases hay que sumar a Raúl Rangel, portero titular en la alineación del Vasco Aguirre, y a Brian Gutiérrez, mediocampista que se perfila a ir de inicio ante Sudáfrica.

Mientras se habla del debut de la Selección Mexicana, el comentario que surge es qué va a suceder con Armando González en este libro de pases. Sin embargo, Alex Ramírez dio a conocer que el Guadalajara ya analiza la posibilidad de que no salga en los próximos meses a Europa y que desde Chivas se preocupan para que regrese con la moral en alto.

Hormiga González sería el cuatro atacante para Javier Aguirre. (Foto: IMAGO7)

“Cuando llega a la Selección Mexicana no tiene la participación como hubiera querido. Además Javier lo ha empezado a relegar. (…) Armando González sabe que si hace una buena justa futbolera se puede dar lo que están pensando de que el interés de que le vienen dando seguimiento se consolide y que le lleguen al Guadalajara hasta cuatro propuestas. Que tenga minutos y que anote goles. Ese es el mundo ideal de Hormigol. Que con pocos minutos tenga una gran efectividad”, señaló en su canal de YouTube.

Y agregó: “¿Qué pasa si Armando González no logra hacer anotaciones en la próxima justa? Es ahí donde dicen que Armando González ahí esté a la expectativa para que saque las mejores jugadas, tome las mejores determinaciones porque de lo contrario sabe que si se presenta una y no la mete se va a meter mucha presión. (…) En el club están ocupados de que si tiene participación y no logran salir las cosas como son meterle calma y que la psicóloga lo llame”.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.