Chivas analiza las posibles altas que podría llegar a tener para el Apertura 2026. Mientras se espera el inicio del Mundial 2026, responden si llega Raúl Jiménez a Verde Valle.

Mientras la Selección Mexicana se prepara para disputar el Mundial 2026, el mercado de pases sigue abierto para Chivas. Mientras se espera que se haga oficial la llegada de Kevin Castañeda, surge el rumor de que el Guadalajara podría fichar a Raúl Jiménez ante la posible salida de Armando González. Sin embargo, desde Europa afirman que el exjugador de América regresaría a Wolverhampton.

No hay dudas de que la afición rojiblanca espera que para el siguiente mercado de pases lleguen refuerzos de fuste que sumen o suplanten una posible baja. Se sabe muy bien que el Rebaño Sagrado podría tener una baja para el siguiente campeonato debido a que siguen de cerca a la Hormiga, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel.

Mientras en Chivas se espera que llegue una oferta formal para analizar con algún jugador, en redes sociales surgió el rumor de que el Rebaño Sagrado podría fichar a Raúl Jiménez debido a que podría reemplazar a Armando González ante una eventual salida. Esta idea aparece luego de que Fulham haya decidido que el exjugador de América salga libre de su institución.

Raúl Jiménez jugará en Europa. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, desde Europa ya se desmiente esta información debido a que reportan que el atacante mexicano se quedaría en Inglaterra para volver a ser jugador de Wolverhampton en el Championship. “Tras cerrar el acuerdo por Kieran Trippier, el Wolves está en conversaciones con los agentes de Raúl Jiménez sobre un posible regreso al club”, reportó Fabrizio Romano en X.

Hugo Camberos no sale de Chivas

Uno de los futbolistas que todo Chivas quería saber si se iba o no en este libro de pases es Hugo Camberos. Sin embargo, tras su declaración sobre Gabriel Milito, Jesús Bernal confirmó que el canterano rojiblanco se va a quedar de momento en el Guadalajara.