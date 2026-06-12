La lucha por el primer lugar de la tabla histórica de goleadores de la Selección Mexicana está más viva que nunca.

Raúl Jiménez sigue acercándose a la cima de los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana. Gracias al tanto que marcó en el triunfo sobre Sudáfrica durante el partido inaugural del Mundial 2026, el delantero azteca llegó a 46 goles oficiales reconocidos por la FIFA con la camiseta del TRI.

El atacante aprovechó el escenario mundialista para incrementar su cuenta personal y mantenerse en la persecución del récord que actualmente pertenece a Javier “Chicharito” Hernández.

Cabe mencionar que existen registros que le atribuyen 47 goles con la Selección Mexicana; sin embargo, la FIFA únicamente le reconoce 46 ya que una de sus anotaciones fue conseguida ante Martinica, quien no está afiliada al máximo organismo del futbol mundial.

Por su parte, el canterano del Club Deportivo Guadalajara se mantiene como el máximo goleador histórico del TRI con 52 anotaciones oficiales, pero la diferencia entre ambos artilleros se ha reducido considerablemente y ahora Raúl Jiménez se encuentra a solamente cinco goles de igualar la marca.

Raúl Jiménez llegó a 46 goles oficiales con el TRI.

Así se encuentra la tabla de goleadores de la Selección Mexicana