El exlateral del Guadalajara recibió un nuevo llamado del balompié profesional y la aceptó con sus 32 años de edad.

La carrera de los futbolistas no suele ser tan extensa como quisieran, por lo que tratan de alargarla lo más que se pueda y un ejemplo es Josecarlos Van Rankin, quien ha salido del retiro para recibir una nueva oportunidad en el Atlético Morelia.

El exjugador de las Chivas, quien ya solamente participaba en la Kings League, habría recibido la invitación para volver al balompié profesional con la escuadra michoacana en la Liga de Expansión y así lo confirmó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, nunca se ha desligado por completo del balompié, ya que fungía como encargado del área de reclutamiento de jugadores para las fuerzas básicas del FC Juárez, aunque todo apuntaría a que habría dejado de colaborar en esa área.

Josecarlos Van Rankin también ya es entrenador

El ahora futbolista de Monarcas reveló hace algunos meses que realizó un curso de director técnico, graduándose del Instituto César Luis Menotti, por lo que evidentemente desea mantenerse vinculado al mundo del balompié.

¿Cómo le fue a Josecarlos Van Rankin como jugador de Chivas?

Pese a que sorprendió por su buen nivel, la llegada de Ricardo Peláez a la directiva rojiblanca fue el motivo que lo llevó a salir de la institución, debido a que el directivo decidió la contratación de José Madueña, quien terminó siendo un fiasco para los rojiblancos, comenzando el peregrinar de Van Rankin en la Liga MX y la MLS.