La directiva del Guadalajara tendrían muy clara su postura pese a que es un secreto a voces la contratación de ambos futbolistas.

La directiva de Chivas ha demostrado inteligencia para lograr cerrar dos refuerzos en las semanas recientes que son Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, adelantándose a todos para el armado del plantel de cara al Apertura 2026.

Es por eso que la afición del Guadalajara está desesperada porque se anuncie la contratación de ambos mediocampistas y se oficialice su contratación con el Rebaño Sagrado, situación que podría no suceder pronto.

El comunicador Alejandro Ramírez ventiló que en el chiverío no tienen intenciones de quitarle protagonismo a la Selección Mexicana y el Mundial 2026, por lo que no anunciarían dichos fichajes sino hasta que termine la participación del Tricolor en la justa.

“Me decía la gente que que sabe, que aunque ya está aquí, aunque va a hacer pruebas, aunque se va a presentar el lunes, va a firmar su contrato, pero van a guardar el videito, la estampa y no lo van a hacer oficial durante el transcurso de que esté México participando en la fiesta futbolera“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el plan de Chivas para la pretemporada?

La realidad es que el club no ha brindado nuevos detalles para la pretemporada, solamente que los jugadores reportarán el 15 de junio para exámenes médicos y físicos; sin embargo, hay que recordar que no podrán hacer uso de Verde Valle debido a que ahí se encuentra la Selección de Corea del Sur.

Se espera que la plantilla haga un viaje a playa para realizar la pretemporada, pero se desconocen fechas o sedes.