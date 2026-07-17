A horas del debut frente a Toluca en el Apertura 2026, Chivas sigue generando noticias dentro y fuera de la cancha. El estreno de Yael Padilla con Xolos, la situación de Leonardo Sepúlveda, el liderazgo de Roberto Alvarado en la venta de camisetas y las declaraciones de Kevin Castañeda marcan la agenda rojiblanca de este viernes.

A falta de tan sólo un día para el debut frente a Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026, continúan surgiendo novedades importantes alrededor del Guadalajara. Desde el estreno de un exrojiblanco en Liga MX hasta declaraciones de uno de los refuerzos del semestre, estas son las noticias más destacadas del día en el Rebaño.

Roberto Alvarado es el que más playeras vende

El gran Mundial 2026 que realizó Roberto Alvarado sigue teniendo impacto entre los aficionados rojiblancos. Actualmente, la camiseta del Piojo es la más solicitada por la afición de Chivas, superando incluso a la de Armando González. Las tres asistencias que aportó con la Selección Mexicana y su consolidación como referente del equipo han reforzado su popularidad entre los seguidores del Rebaño.

Yael Padilla debutó con asistencia en Xolos

Yael Padilla tuvo un inicio ideal en su nueva etapa con Tijuana. El canterano de Chivas fue de la partida en la victoria por 3-1 sobre Tigres UANL y colaboró con una asistencia. El atacante dejó Verde Valle durante este mercado como parte de la negociación que permitió la llegada de Kevin Castañeda, aunque el Guadalajara se reservó una cláusula de recompra para seguir de cerca su evolución.

Kevin Castañeda eligió a Chivas sin dudar

El flamante fichaje, Kevin Castañeda, reveló en una entrevista con Telemundo que, pese a tener interés de otros clubes, pidió a su entorno enfocarse únicamente en concretar su llegada al Guadalajara. El mediocampista confesó que todavía está asimilando la oportunidad de vestir los colores del equipo al que apoyaba desde niño y aseguró que la exigencia permanente de pelear por títulos fue uno de los factores que más lo motivó para aceptar el desafío rojiblanco.

Leonardo Sepúlveda aparece registrado

Uno de los nombres que llamó la atención en los registros oficiales de Chivas fue el de Leonardo Sepúlveda. El defensor figura dentro del primer equipo pese a que lleva tiempo sin actividad en Liga MX. Sin embargo, todo apunta a que se trata de una situación administrativa habitual, ya que no realizó la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y no parece estar contemplado para el arranque del torneo.