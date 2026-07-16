Este jueves, Chivas confirmó a los jugadores registrados en el primer equipo para ir en busca de la 13 en el Apertura 2026. Uno de los jugadores que aparece es Leonardo Sepúlveda, quien tuvo cero minutos en primera división desde que llegó Gabriel Milito. ¿Lo tiene en cuenta el técnico argentino para el torneo? Todo indicaría que no y que está inscrito en la Liga MX porque pertenece al Guadalajara como sucedió con Érick Gutiérrez y Alan Pulido.

Desde la llegada del entrenador argentino al banquillo rojiblanco hubo un sinfín de futbolistas que se fueron sin pena sin ni gloria. De entrada, para el Apertura 2025, cortó a Isaác Brizuela, quien aportó desde su lugar como veternao, mientras que para el Clausura 2026 no dudó en cepillar a Cowell, Wilke, García, Chicharito, entre otros.

Uno de los futbolistas que Chivas tiene en la lista del primer equipo es Leonardo Sepúlveda, quien no tuvo minutos desde que llegó Gabriel Milito al equipo. El futbolista estaba en plena recuperación de una rotura de ligamento y recién en una fecha FIFA tuvo oportunidad de mostrarse con el resto de sus compañeros.

Leonardo Sepúlveda registrado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Es un hecho que el defensa de 25 años no es tenido en cuenta por el técnico argentino, ya que no forma parte de la pretemporada del Guadalajara como sucedió con Hugo Camberos, quien pelea para sumar minutos. Su inscripción es una formalidad con la Liga MX porque aún pertenece al Guadalajara.

¿Cuánto pagó Chivas por Leonardo Sepúlveda?

La llegada de Leonardo Sepúlveda se dio a Chivas en plena gestión española en la dirección deportiva. La buena noticia para Amaury Vergara es que su arribo fue a coste cero, debido a que llegó libre de Recreativo Granada de la Liga de España.

¿Qué sucede con Miguel Tapias?

A diferencia de Sepúlveda, Miguel Tapias es considerado por Gabriel Milito en el primer equipo de Chivas. Sin embargo, Micky sería una de las últimas opciones para entrar a jugar como zaguero izquierdo detrás de José Castillo, Luis Rey, Diego Campillo, Ángel Chávez, Bryan González y hasta Fernando González, quien jugó en esa posición ante Cruz Azul.