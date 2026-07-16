Chivas enfrenta a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. En medio de las dudas sobre los cinco seleccionados, es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con cuatro canteranos del Rebaño Sagrado.

Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026 en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Gabriel Milito ya tiene confirmado que no podrá contar con Samir Inda, Sebastián Liceaga, Hugo Camberos y Santiago Sandoval para enfrentar a los Diablos Rojos.

El Guadalajara busca comenzar con el pie derecho en la Liga MX, ya que enfrentará a uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Por esta razón, el Rebaño Sagrado debe dar un golpe en la mesa para dejar claro de entrada que va en busca del título en este inicio de la temporada 2026-2027.

De cara al inicio del Apertura 2026, Gabriel Milito alista a todo Chivas para recibir a Toluca en el Estadio Akron. Previo al partido frente a los Diablos Rojos, es un hecho que hay cuatro jugadores que no podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador argentino a pesar de que realizaron la pretemporada y estuvieron presentes en el cierre del Clausura 2026.

Santiago Sandoval no entra en planes para enfrentar a Toluca. (Foto: IMAGO7)

Sebastián Liceaga, Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval no podrán ser tenidos en cuenta porque fueron convocados para la Selección Mexicana Sub-20. Los jugadores del Rebaño Sagrado se preparan para pelear por el único boleto en juego que habrá para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2022.

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Las 6 dudas de Gabriel Milito para Chivas vs. Toluca

Para enfrentar a Toluca, Gabriel Milito duda en darles minutos a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Armando González, Luis Romo, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez porque no hicieron la pretemporada. Es un hecho que el capitán y el Piojo no serán tenidos en cuenta porque vieron más minutos como jugadores de campo con la Selección Mexicana.

La posible alineación de Chivas ante Toluca

Teniendo en cuenta la información que ha circulado y cómo ha jugado Chivas en la pretemporada, se podría decir que jugaría con un 5-4-1. De esta manera, en la portería Óscar Whalley o Raúl Rangel; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey o José Castillo y Bryan González; en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Fernando González y Jordan Carrillo; mientras que en el ataque Ángel Sepúlveda.