Varios futbolistas del Guadalajara decidieron cambiar de dorsal para el siguiente año futbolístico gracias a los movimientos que se han registrado en las semanas recientes.

El debut en el Apertura 2026 está cada día más próximo, por lo que en Chivas están dando a conocer todos los detalles de cara al partido frente al Toluca del fin de semana, por lo que el Rebaño confirmó los dorsales que portará cada futbolista en el siguiente torneo, en donde hay novedades desde la pretemporada.

Debido a las altas y bajas que se han registrado hasta el día de hoy, algunos números quedaron disponibles, por lo que algunos futbolistas decidieron hacer el cambio de cara a este próximo semestre, en donde las novedades las dieron los refuerzos.

Diego Campillo

Diego Campillo, desde que llegó al Guadalajara adoptó el número 19 como su número oficial, con el que toda la afición lo reconoció tras su regreso a la institución después de su brillante paso en FC Juárez. Sin embargo, con la reciente salida del Tiba Sepúlveda, quedó vacante el número 3, el cual adoptó el defensor.

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Pese a que durante la pretemporada lucieron unos números en los partidos de preparación contra Correcaminos y Leones Negros, este martes el chiverío confirmó que Jordan Carrillo se quedará con el número 33, mientras que Kevin Castañeda renunció al 20 que usó en los amistosos y ahora usará el 19.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda llegó como refuerzo a Chivas para el Clausura 2026 proveniente de Cruz Azul, en donde el delantero tomó el número 20; sin embargo, con la salida de Alan Pulido de la institución, el Cuate decidió tomar el dorsal característico de los centros delanteros, por lo que a partir de ahora llevará el 9.

Hugo Camberos

Hugo Camberos sigue demostrando que pese a su juventud, ya no es elemento de fuerzas básicas, por lo que ha dado un paso hacia al frente con el cambio de dorsal, ya que anteriormente utilizaba el 26, pero ahora usará el número 14, el cual estuvo vacante desde que se marchó Chicharito.

Luis Rey

Luis Rey está de regreso en el Guadalajara después de un brillante paso por el Puebla, por lo que se ganó la oportunidad de regresar al redil y ser observado por Gabriel Milito, quien lo tiene contemplado para el próximo torneo, recordando que puede trabajar de central o contención. A su vuelta al redil, portará el 16.

Santiago Sandoval

El juvenil que fue la sensación de las Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 por su doblete para remontarle a Tigres y el primer gol de la Semifinal contra Cruz Azul, ahora dejará de usar número de tres dígitos como jugador de fuerzas básicas a partir de ahora, Santiago Sandoval usará el dorsal 30.