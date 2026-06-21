Síguen las novedades respecto a los mundialistas rojiblancos y el mercado de fichajes: un elemento debe regresar pero no tiene sitio en la plantila del Rebaño.

Las Chivas de Guadalajara apenas comienzan con su pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX, donde buscarán hacerse fuertes para poder volver a pelea por el título tal y como lo hicieron en el último semestre. Con los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, el Rebaño buscará ser todavía más competitivo y repetir como uno de los protagonistas del certamen.

Mateo Chávez contento por volver al Akron

El duelo entre México y Corea del Sur, con victoria por 1-0 para el Tri, marcó el regreso de Mateo Chávez al Estadio Akron. “Siempre especial volver a esta cancha, y mucho más en un escenario como este”, dijo el Tiloncito en redes sociales. Además, pese a que todavía no vio participación en la Copa del Mundo, se mostró contento por la clasificación: “Gran victoria del equipo para avanzar a la siguiente ronda. Gracias por todo el apoyo, viene lo mejor”.

La publicación de Mateo Chávez en redes sociales (Imago7)

Chivas busca acomodo a Fidel Barajas

Uno de los elementos que acaba su cesión y debe de retornar al Guadalajara es el extremo mexicoestadonidense Fidel Barajas, quien finalizó su paso por Atlético San Luis sin poder consolidarse. Aún con apenas 20 años, el futbolista tiene contrato con Chivas por dos años más, por lo que se le buscará un nuevo acomodo en este mercado de pases. Anteriormente, Barajas también fue cedido al DC United, donde tampoco logró tomar continuidad.

Barajas sólo jugó 10 partidos con Atlético San Luis, donde marcó un gol (Getty Images)

Diego Campillo entrevistó a Bryan González

La plantilla rojiblanca también tiene tiempo para relajarse durante su pretemporada en Barra de Navidad. Así es que Diego Campillo tomó el rol de reportero para entrevistar a Bryan González y repasar lo que les inculca el entrenador Gabriel Milito: “Nos ha pedido que nos preparemos muy bien, intensidad sobre todo. Y a los nuevos que se adapten lo más rápido posible a nuestro estilo de juego”. Además, el Cotorro no se achica y ya piensa en el próximo objetivo: “Pasar a la final. Siempre sobrepasar el torneo anterior y lo principal es quedar campeones, que es lo que todos queremos, tanto afición, grupo o el cuerpo técnico”.

Brian Gutiérrez no estaría contra República Checa

La Selección Mexicana llega clasificada al partido contra República Checa, por lo que todo indica que el cuerpo técnica optará por cuidad a los jugadores que se encuentran al límite de tarjetas amarillas. Por ende, Brian Gutiérrez apunta a perderse el tercer partido por la fase de grupos, según informó el reportero de FOX, Rubén Rodríguez: “Primero cuidar las tarjetas, jugadores que estén amonestados no los va a arriesgar”.