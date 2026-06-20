Una nueva polémica sacudió el entorno de la Selección Mexicana luego de que el periodista Gabriel Tamayo compartiera una información en su cuenta de X en la que aseguró que existe inconformidad dentro del plantel por una posible titularidad de Guillermo Ochoa en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

“Me dicen que la parte ‘juvenil’ del TRI está en total desacuerdo que Ochoa pueda alinear el tercer juego. Ya llegó a oídos de Aguirre, para que luego no vaya a salir con su gorrita pa’ bajo y derrotado, si se le rompe el vestidor”, escribió el comunicador.

Cabe destacar que Raúl Rangel ha sido el guardameta titular de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, respondiendo con actuaciones destacadas, especialmente en la victoria sobre Corea del Sur, donde firmó una espectacular atajada en los minutos finales para preservar el triunfo.

Señalar que en caso de que Memo Ochoa aparezca como titular, las versiones sobre una supuesta inconformidad interna volverán a tomar protagonismo, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la especulación, a la espera de una postura oficial por parte del cuerpo técnico del TRI.

¿Cuándo es el partido de México ante Chequia?

La Selección Mexicana cerrará su participación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Chequia, en duelo correspondiente a la Jornada 3, que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.