Roberto Alvarado es uno de los cinco jugadores de Chivas que fueron convocados por la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026, razón por la cual actualmente se encuentra alejado del equipo rojiblanco y no pudo formar parte de la pretemporada rumbo al Apertura 2026. Sin embargo, al menos por un mensaje en las redes del Club, parece que el Piojo también está extrañando estar junto al resto de sus compañeros en Guadalajara, algo que conmovió a la afición.

Debido al gran nivel que ha mostrado durante la Copa del Mundo, Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más destacados y Chivas ha aprovechado para reconocer constantemente sus actuaciones. Precisamente, una de las publicaciones realizadas por el club en redes sociales generó una reacción del atacante rojiblanco que rápidamente fue celebrada por toda la afición del Rebaño Sagrado.

Roberto Alvarado está recibiendo gran apoyo de Chivas.

La publicación del Guadalajara estaba enfocada en resaltar el partidazo que tuvo Alvarado ante Corea del Sur, especialmente por su enorme sacrificio defensivo además de su aporte en ataque. En la imagen aparece el Piojo recuperando el balón ante Lee Jae-sung, acompañada del mensaje: “Lo que jugó este hombre no tiene sentido… ¡ROBERTO ALVARADO SIEMPRE EN MI EQUIPO! 😍”. Ante esto, el futbolista rojiblanco respondió con un mensaje que dejó clara la conexión que mantiene con el club: “Tqm chivas, ya te extraño 🫶🏼🫡”.

La respuesta del Piojo rápidamente generó una gran reacción entre los seguidores del Guadalajara. Hasta el momento, el comentario cuenta con miles de interacciones y decenas de respuestas de aficionados rojiblancos que reconocieron su compromiso tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. Muchos seguidores aprovecharon para pedirle que permanezca durante muchos años más en el equipo y demostrarle la admiración que se ha ganado desde su llegada al club.

El mensaje de Roberto Alvarado llega entre rumores de una posible salida de Chivas

El mensaje de Roberto Alvarado también llega en un momento importante, pues su nombre ha aparecido recientemente entre rumores sobre una posible salida del Guadalajara. A pesar de esas versiones, el cariño mostrado por el futbolista hacia Chivas y la respuesta positiva de la afición reflejan la importancia que tiene dentro del proyecto de Gabriel Milito, por lo que habrá que esperar para conocer qué sucede con su futuro, aunque por el momento el Piojo continúa enfocado en su participación con la Selección Mexicana y en seguir siendo protagonista en el Mundial 2026.