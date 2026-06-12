Roberto Alvarado firmó una auténtica exhibición en el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, actuación que no pasó desapercibida ni para los aficionados ni para los analistas que siguieron el partido inaugural del Mundial 2026. El futbolista de Chivas fue clave tanto en ataque como en defensa, demostrando una vez más por qué es uno de los hombres de mayor confianza para Javier Aguirre. Como suele suceder en este tipo de escenarios, una actuación de ese nivel inevitablemente provoca que los reflectores internacionales se posen sobre él.

Expertos internacionales se sorprendieron por el nivel del Piojo.

Por ello, entre la afición rojiblanca comenzó a surgir una pregunta lógica: si Roberto Alvarado mantiene este nivel durante toda la Copa del Mundo, ¿podría aparecer una oferta desde Europa que resulte atractiva tanto para él como para Chivas? Después de todo, los Mundiales suelen ser escaparates inmejorables para futbolistas que buscan dar el salto a ligas más competitivas y captar la atención de clubes importantes.

La realidad es que no sería una posibilidad descabellada. Alvarado reúne características muy valoradas por los entrenadores modernos: aporta en ataque y defensa, toma buenas decisiones con el balón y puede desempeñarse en distintas posiciones, incluso dentro de un mismo encuentro. Además, su inteligencia táctica le permite adaptarse a diferentes sistemas de juego. Sin embargo, aunque sus cualidades son evidentes, una salida al futbol europeo sigue luciendo complicada por diversos factores.

El principal obstáculo es que Roberto Alvarado cumplirá 28 años en septiembre. Si bien está lejos de ser un futbolista veterano, tampoco entra en el perfil de jugador joven por el que los clubes europeos suelen apostar pensando en una reventa futura. A esto hay que añadir que tiene contrato con Chivas hasta 2029, con opción a un año adicional, por lo que cualquier equipo interesado tendría que presentar una oferta importante tanto para convencer al Guadalajara como para mejorar las condiciones actuales del jugador.

Roberto Alvarado sí está en la mira del FC Copenhague y Chivas podría estarse preparando

Lo que sí parece una realidad es que Roberto Alvarado figura entre los jugadores que sigue de cerca el FC Copenhague, club que también ha mostrado interés en otros elementos del Guadalajara. Aunque una salida al Viejo Continente todavía luce poco probable, resulta llamativo que Chivas haya reforzado recientemente la zona ofensiva con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Por ahora no existe una relación directa entre ambos movimientos, pero sí deja la sensación de que el club busca tener alternativas listas ante cualquier escenario que pudiera presentarse en el futuro.