Roberto Alvarado volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más importantes tanto para Chivas como para la Selección Mexicana. En el debut del Tri en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica, el atacante rojiblanco fue uno de los elementos más destacados del encuentro, participando activamente en labores ofensivas y defensivas durante los 90 minutos. Sin embargo, más allá de las estadísticas, un video compartido tras el partido permitió apreciar con mayor detalle todo el trabajo que realizó sobre el terreno de juego.

Un video que se viralizó apenas unas horas después del partido muestra prácticamente todas las intervenciones relevantes del Piojo durante el encuentro: desde recuperaciones de balón y apoyos defensivos hasta conducciones, desbordes y pases que ayudaron a generar peligro constante sobre la portería sudafricana. Incluso, el texto que acompaña el video pone en duda el por qué hay críticas al juego de Alvarado, si casi todas sus intervenciones fueron positivas.

Entre las jugadas que más llamaron la atención aparece la asistencia para el gol de Raúl Jiménez, una acción que el propio Javier Hernández como “medio gol” por la precisión del pase y la lectura de juego que mostró Alvarado. Además, el video evidencia cómo constantemente se ofreció como opción de salida, ayudó a presionar la salida rival y colaboró para mantener el equilibrio táctico que Javier Aguirre buscaba durante el partido.

La publicación también sirvió para responder a quienes suelen cuestionar el rendimiento del jugador rojiblanco. Si bien no marcó gol, las imágenes dejan claro que fue uno de los futbolistas más influyentes del encuentro, participando en prácticamente todas las acciones importantes del ataque mexicano y aportando sacrificio defensivo cuando el equipo lo necesitó.

Los números también respaldan la gran actuación de Roberto Alvarado

Más allá de lo que muestran las imágenes, las estadísticas confirmaron el enorme partido que tuvo Roberto Alvarado ante Sudáfrica. El futbolista de Chivas registró una asistencia, generó una ocasión clara de peligro, acertó dos de los cuatro centros que intentó y completó 32 de sus 35 pases. Además, provocó la expulsión de un rival en una jugada dividida. Por si fuera poco, pudimos verlo en una especie de doble función: como extremo en el ataque, pero como lateral en la defensa, haciendo que México pasara a tener una línea de 5 más sólida.