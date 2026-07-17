La Selección Mexicana Sub-23 igualó 2-2 ante Correcaminos en su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos, con protagonismo de varios futbolistas vinculados a Chivas.

La presencia de Chivas en las distintas categorías de la Selección Mexicana sigue siendo una constante. Después de aportar varios futbolistas al Tri que disputó el Mundial 2026 y de mantener una importante representación en la Sub-20, ahora fue el turno de la Selección Mexicana Sub-23, que igualó 2-2 ante Correcaminos en un partido de preparación rumbo a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Guadalajara tuvo una participación destacada en el encuentro. Entre los titulares aparecieron Diego Ochoa, Carlo Soldati y Juan Pablo Uribe, tres futbolistas con diferentes realidades, pero que comparten su vínculo con la institución rojiblanca. Ochoa incluso portó el gafete de capitán del combinado nacional, una muestra de la confianza que existe en él dentro de los procesos juveniles de la Selección.

El caso de Ochoa resulta particular. Aunque debía regresar a Chivas tras su préstamo en Juárez, finalmente continuará su carrera en Necaxa, aunque sus derechos federativos siguen perteneciendo al Guadalajara. Por su parte, Carlo Soldati atraviesa una etapa de reconstrucción futbolística. Formado originalmente en Querétaro y con una experiencia en el futbol italiano, el zaguero zurdo regresó recientemente a la actividad tras superar una lesión de larga duración y actualmente forma parte de la plantilla del Tapatío.

Carlo Soldati viene de alternar el último semestre entre Tapatío y Sub-23 (Imago7)

Otro de los nombres destacados fue Juan Pablo Uribe. El extremo ha sido habitual en las selecciones juveniles mexicanas gracias a su velocidad y desequilibrio por las bandas, aunque en los últimos torneos no ha logrado consolidarse como titular indiscutible en el Tapatío. Ante Correcaminos volvió a mostrar algunas de las cualidades que lo han llevado a vestir la camiseta nacional, participando en la jugada que terminó en el primer gol mexicano con una asistencia para Mateo Levy.

La representación rojiblanca no terminó ahí. Ariel Castro, futbolista formado en las Fuerzas Básicas de Chivas y actualmente en Cruz Azul, también tuvo participación en el encuentro, mientras que Brandon Téllez ingresó durante la segunda mitad para sumar minutos con el combinado nacional.

Imagen generada con IA Chat GPT.

En una etapa clave de preparación para los Juegos Centroamericanos, la importante presencia de jugadores vinculados al Guadalajara confirma que la cantera rojiblanca sigue siendo una de las principales proveedoras de talento para las selecciones juveniles de México.

Calendario de México Sub-23 en los Juegos Centroamericanos