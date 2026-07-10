Con el Apertura 2026 a punto de comenzar, uno de los temas que más ilusiona a la afición de Chivas es conocer quiénes serán los próximos canteranos en dar el salto al Primer Equipo. Los reflectores se han centrado principalmente en los juveniles que realizaron la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito, pues son ellos quienes parecen tener mayores posibilidades de sumar minutos en la Liga MX desde el arranque del campeonato.

Sin embargo, también hay varios futbolistas que no estuvieron en esa pretemporada y que igualmente estarían muy cerca de recibir una oportunidad. Todos ellos seguirán formando parte del Tapatío, donde continuarán su desarrollo enfrentándose a jugadores de todas las edades en una competencia completamente profesional. Si mantienen el nivel mostrado durante los últimos meses, todo apunta a que tarde o temprano serán llamados por Gabriel Milito para entrenar con el Primer Equipo.

Soldati ya se recuperó y jugó con el Tapatío.

El caso más claro es el de Carlo Soldati. Desde su llegada quedó claro que se trataba de una apuesta a futuro por parte de la directiva rojiblanca. Chivas decidió ficharlo incluso cuando atravesaba una lesión importante, registrándolo con el Tapatío mediante doble carnet para que pudiera alternar entre ambas categorías cuando estuviera recuperado. El club ha llevado con calma su regreso para evitar cualquier recaída, pero ahora buscará convencer a Gabriel Milito de que está listo para pelear por un lugar en el Primer Equipo durante el Apertura 2026.

Otro nombre que genera mucha expectativa es Daniel Villaseca. El mediocampista ofensivo fue uno de los futbolistas más constantes del Tapatío durante la temporada pasada, al disputar 24 partidos y convertirse en una pieza fundamental en la generación de juego. Su capacidad para conectar líneas y crear oportunidades fue clave para que la filial rojiblanca terminara el Clausura 2026 como la mejor ofensiva del campeonato.

La lista la completa Cruz Medina, quien tuvo una participación limitada debido a que se incorporó al Tapatío cuando el torneo ya estaba en marcha. Aun así, en poco más de 300 minutos repartidos en ocho encuentros dejó muy buenas sensaciones, aportando un gol y una asistencia, además de destacar por su inteligencia para organizar el mediocampo y darle equilibrio al equipo. Con una pretemporada completa, apunta a ser uno de los jugadores a seguir muy de cerca este semestre.

El Tapatío también buscará tener un Apertura 2026 en el que se supere lo conseguido el torneo anterior

Así como el Primer Equipo de Chivas tiene el objetivo de dar un paso más y pelear por el título del Apertura 2026, el Tapatío también afronta un importante reto. La filial rojiblanca viene de firmar un gran Clausura 2026, en el que terminó como la mejor ofensiva del torneo, pero la eliminación en los Cuartos de Final dejó la sensación de que el equipo podía aspirar a mucho más. Ahora, la misión será convertir ese buen funcionamiento en una campaña que los lleve, por lo menos, hasta las Semifinales y vuelva a colocar a sus jóvenes como candidatos para subir al Primer Equipo.