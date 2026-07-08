Sergio Aguayo firmó una temporada 2025/2026 que confirmó por qué es uno de los delanteros con mayor proyección en la cantera de Chivas. Sus actuaciones con el Tapatío terminaron por convencer a Gabriel Milito, quien lo incorporó al Primer Equipo durante la recta final del Clausura 2026, cuando ya se sabía que Armando González no estaría disponible para la Liguilla debido a su convocatoria con la Selección Mexicana.

Desde entonces, todo indica que Aguayo no ha soltado ese lugar como el tercer delantero del Primer Equipo. El atacante fue convocado a realizar la pretemporada con Chivas y no con el Tapatío, manteniéndose desde entonces bajo las órdenes de Gabriel Milito. Además, ya tuvo participación en el amistoso frente a Correcaminos, donde volvió a dejar buenas sensaciones e incluso consiguió hacerse presente en el marcador.

La cuenta oficial de Chivas tiene a Aguayo como uno de sus protagonistas.

Aunque varios futbolistas de las Fuerzas Básicas han trabajado durante estas semanas con el Guadalajara, Sergio Aguayo parece ser uno de los que más protagonismo ha ganado. Basta con revisar las redes sociales del club para notar que la cuenta oficial lo incluye constantemente en fotografías y videos de los entrenamientos, una señal de que el cuerpo técnico lo tiene muy presente mientras continúa evaluando quiénes formarán parte definitiva del plantel.

Por ahora, todo apunta a que Aguayo tendrá cada vez más oportunidades con el Primer Equipo, aunque ese escenario podría fortalecerse todavía más si Armando González termina emigrando al futbol europeo durante el presente mercado de verano. Por ello, el joven atacante sabe que debe aprovechar cada entrenamiento y cada minuto que reciba, pues una oportunidad importante podría llegar antes de lo esperado.

Además, los jugadores que participaron con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, entre ellos Armando González, prácticamente están descartados para la Jornada 1 e incluso podrían perderse también la Jornada 2 del Apertura 2026 debido al periodo de descanso. Esto permitirá que Sergio Aguayo continúe trabajando varias semanas más bajo las órdenes de Gabriel Milito, antes de que el plantel quede completo y se defina cuál será su papel definitivo durante el semestre.

Vladimir Moragrega fue campeón de goleo el torneo pasado y también está trabajando con Gabriel Milito

La competencia por un lugar en la delantera rojiblanca está lejos de ser sencilla. Sergio Aguayo no solo pelea por minutos con Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, sino también con Vladimir Moragrega, su compañero del Tapatío, quien viene de proclamarse campeón de goleo de la Liga de Expansión MX en el Clausura 2026. El atacante también se encuentra trabajando bajo la supervisión de Gabriel Milito, por lo que ambos canteranos buscarán convencer al estratega argentino de que merecen un lugar permanente en el Primer Equipo.