Sergio Aguayo ya demostró estar listo para subir al Primer Equipo, y volvió a alzar la mano para ocupar el lugar de la Hormiga.

Sergio Aguayo sigue consolidándose como uno de los delanteros con mayor proyección en la cantera de Chivas. El atacante ha demostrado con el Tapatío que tiene un notable olfato goleador, cualidad que le permitió subir temporalmente al Primer Equipo al cierre del Clausura 2026, cuando Armando González se ausentó por su convocatoria con la Selección Mexicana.

Mientras el futuro de la Hormiga continúa siendo una incógnita por el interés que ha despertado en el futbol europeo, Aguayo no deja de levantar la mano para demostrar que está listo para recibir oportunidades. La mejor prueba llegó este viernes ante Correcaminos, ya que necesitó apenas seis minutos para marcar un gol, respondiendo de inmediato a la confianza de Gabriel Milito en el encuentro donde Chivas presentó una alineación alternativa.

Sergio Aguayo anotó el único gol de Chivas contra Correcaminos.

Por ahora, Sergio Aguayo ocupa el cuarto lugar en la jerarquía de delanteros del Guadalajara, ubicándose por detrás de Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Sin embargo, su rendimiento sigue enviando un mensaje claro al cuerpo técnico y no sería extraño que poco a poco comenzara a recibir más minutos en el Primer Equipo, independientemente de si la Hormiga termina o no dando el salto al futbol europeo.

Además, el calendario podría abrirle una oportunidad inmejorable al joven atacante. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, los futbolistas que participen en la Copa del Mundo deberán disfrutar de 21 días de descanso una vez concluya su actividad, por lo que Armando González se perdería, al menos, las dos primeras jornadas del Apertura 2026. Ese escenario permitiría que Aguayo tenga una valiosa oportunidad para seguir acumulando minutos en la Primera División.

Sergio Aguayo entró al campo con los jugadores que deben pelear por minutos con Gabriel Milito

El equipo alternativo que presentó Chivas ante Correcaminos estuvo integrado por varios de los jóvenes con mayor proyección del club. Sergio Aguayo compartió cancha con futbolistas como Samir Inda, Ángel Chávez y Hugo Mata, elementos que ya han despertado la ilusión de la afición rojiblanca, pero que todavía deberán seguir compitiendo por un lugar con Gabriel Milito, quien ha dejado claro que la competencia interna será una de las bases de su proyecto deportivo.