El delantero proveniente desde el Tapatío ha ingresado desde el banquillo en los últimos tres partidos e ilusiona a la afición rojiblanca.

Las Chivas de Guadalajara sufrieron las bajas de varias de sus figuras debido a la concentración anticipada de la Selección Mexicana, pero aún así compiten con certezas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Una de las caras nuevas por las que ha apostado Gabriel Milito es la de Sergio Aguayo, delantero de 23 años que viene de jugar el último año con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Potente, rápido, con buen porte físico, Aguayo ha ingresado en los tres partidos correspondientes a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Milito lo promovió al primer equipo ante la ausencia de Armando González, ya que por momentos quiere mantener el doble nueve pero necesita dar descanso a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

(Captura)

La mayoría de los aficionados no tiene tan visto al joven delantero, que no es precisamente un atacante de área bien definido, sino que sabe caer a banda y aprovechar espacios libres. De hecho, en el Tapatío supo compartir ataque con Vladimir Moragrega, quien era el que acostumbraba a pasar más tiempo en el área o entre los centrales.

Aguayo ingresó 11 minutos en la ida frente a Tigres, donde poco pudo hacer para evitar la derrota por 3-1; volvió a saltar al campo de juego para los últimos 7′ en la vuelta frente a los Felinos, donde estuvo cerca de sellar la eliminatoria con una definición por encima de Nahuel Guzmán. Y por último, tuvo algo más de participación en la ida ante Cruz Azul, donde disputó 22 minutos y complicó a Kevin Mier con un potente remate de pierna izquierda.

Afición se ilusiona con Sergio Aguayo

Aunque es cierto que ante Cruz Azul no pudo aguantar tantos balones como el equipo necesitaba para lograr avanzar en el campo, la afición rojiblanca se ha ilusionado con lo visto de Sergio Aguayo. En redes sociales destacan su poderío físico y su velocidad, como así también su proyección a futuro, puesto que apenas son sus primeros minutos con el Guadalajara en Liga MX.

Sergio Aguayo es canterano del Pachuca

Aunque Sergio Aguayo terminó de formarse en la Cantera Rojiblanca, en realidad el delantero es formado en las filas del Pachuca, donde brilló con las categorías juveniles y alcanzó a debutar con el primer equipo. De hecho, disputó 12 encuentros y anotó un gol frente a Querétaro en agosto de 2024.