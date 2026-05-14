Tras conquistar la Final Sub-21 con goleada incluida, el Rebaño volvió a imponerse al América en Fuerzas Básicas y pegó primero en la Liguilla Sub-17.

La rivalidad entre las Fuerzas Básicas de Chivas y América vive días intensos. Apenas un día después de la goleada rojiblanca por 4-1 sobre las Águilas en la Final Sub-21, ahora fue la categoría Sub-17 la que tomó protagonismo en los Cuartos de Final del Clausura 2026. El Guadalajara pegó primero en la serie al imponerse por 1-0 en Coapa, resultado que lo deja con ventaja para la vuelta.

El equipo dirigido por Alberto Ascencio confirmó una vez más el gran momento que atraviesa en el torneo. Chivas llegó a la Liguilla como superlíder de la categoría tras una fase regular dominante, en la que sumó 41 puntos, producto de 13 victorias, un empate y apenas dos derrotas, además de registrar 42 goles a favor y solo 16 en contra.

Joseph González fue el autor del gol rojiblanco (Imago7)

En el duelo de ida disputado en las Instalaciones de Coapa, el Rebaño encontró la diferencia gracias a un tanto de Joseph González Verdugo al minuto 15, suficiente para llevarse la victoria en condición de visitante y poner presión sobre el conjunto azulcrema de cara al encuentro definitivo.

La alineación titular de Chivas estuvo conformada por Hugo Juárez; Omar Dueñas, Leonardo Ramírez, Dylan Avelar, Dilan Ruiz; Bryan Rodríguez, Jorge Lewis, Cristopher Medina, Santiago Medina; Gerson Gutiérrez y Aaron Correa. Desde el banquillo también ingresaron futbolistas como Luis Villaseñor y Juan Rangel para cerrar el encuentro y conservar la ventaja mínima.

Con este resultado, la Cantera Rojiblanca sigue alimentando una semana redonda frente al máximo rival. Mientras la Sub-21 sacó ventaja tras golear al América en la Final del Sub-21, ahora la Sub-17 buscará rematar la obra en el partido de vuelta y seguir demostrando el gran presente que atraviesan las categorías juveniles del Guadalajara.