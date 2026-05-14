Chivas se manifestó en redes sociales ante el pésimo arbitraje contra Cruz Azul, lo que apuntaba a una protesta formal.

El partido entre Cruz Azul y Chivas de este miércoles terminó completamente manchado por el arbitraje, luego de una actuación sumamente polémica de Maximiliano Quintero y del VAR encabezado por Salvador Pérez Villalobos. Durante el encuentro hubo tres errores graves que terminaron afectando directamente al Guadalajara: dos tarjetas rojas perdonadas a futbolistas de la Máquina y un penal señalado precisamente a favor de uno de los jugadores que debió haber sido expulsado.

Maximiliano Quintero dio uno de los peores arbitrajes en Liguilla.

La molestia en el entorno rojiblanco fue tan evidente que incluso la cuenta oficial de Chivas lanzó mensajes dejando ver el enorme enojo que existía dentro del Club tras las decisiones arbitrales. Sin embargo, pese al ambiente de indignación, cuando llegó el momento de analizar una posible protesta formal ante la Comisión de Árbitros, la postura del Guadalajara fue distinta.

De acuerdo con información del periodista Erick López de TUDN, la directiva de Chivas decidió no presentar una protesta oficial por el trabajo arbitral de Maximiliano Quintero en las semifinales de ida. La razón principal sería que en Verde Valle consideran más importante mantener al grupo completamente enfocado en lo deportivo, buscando asegurar el pase a la Final dentro de la cancha y no desviando la atención hacia temas administrativos o de escritorio.

Eso sí, todo apunta a que Amaury Vergara y los altos mandos rojiblancos están sumamente molestos por las constantes polémicas arbitrales que han afectado al Guadalajara en las últimas semanas. Y es que desde la Jornada 13 del Clausura 2026, el Rebaño Sagrado ha estado involucrado en varias decisiones controvertidas justamente en encuentros donde no logró quedarse con la victoria.

Gabriel Milito también se negó a hablar sobre el arbitraje en conferencia de prensa

Al finalizar el encuentro en el Estadio Azteca, Gabriel Milito mantuvo la misma postura que tomó la directiva del Guadalajara y evitó entrar directamente en polémica contra el arbitraje, a pesar de que durante el partido se le vio claramente molesto por varias de las decisiones tomadas por el silbante.

El estratega rojiblanco prefirió concentrarse únicamente en el aspecto futbolístico, dejando claro que Chivas buscará a toda costa conseguir el pase a la Final en el Estadio Jalisco, manteniéndose fiel a su estilo de juego y a la idea de resolver la serie dentro del terreno de juego.