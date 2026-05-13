En redes sociales, las cuentas oficiales del Guadalajara no tuvieron inconveniente en manifestar su inconformidad con el pésimo trabajo del cuerpo arbitral.

Chivas sigue demostrando su grandeza partido a partido, en el que no solamente se ha tenido que enfrentar a rivales poderosos como a Cruz Azul en Semifinales, sino que también tiene que lidiar con los errores arbitrales que curiosamente siempre son en contra del Rebaño Sagrado.

Durante el duelo frente a La Máquina se suscitaron varias jugadas cargadas de polémica en donde el colegiado, Maximiliano Quintero, no sancionó, perdonándole una expulsión clara a Christian Ebere y posteriormente, regalarle un penalti al mismo nigeriano.

Es por eso que el Guadalajara utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad con el pésimo trabajo del silbante, exhibiendo sus equivocaciones en algunos posteos que no pasaron inadvertidos por los aficionados.

El primero se suscitó en el segundo tiempo, cuando tras revisar en el VAR, Quintero sancionó una jugada como penalti, en donde hasta analistas de arbitraje confirmaron que el jugador del Rebaño no cometió ninguna falta. Es por eso que hicieron una descripción señalando que el hombre de negro perdonó una expulsión a Ebere, quien terminó engañándolo para sancionar la pena máxima.

Después, al término del partido y con la intención de motivar a los aficionados de cara al duelo de Vuelta contra La Máquina, la cuenta oficial del chiverío lanzó una imagen con una frase muy peculiar, lanzando otro guiño al mal trabajo arbitral con la leyenda: “con todo y contra todo”.

Maximiliano Quintero perjudicó a Chivas contra Tigres en fase regular

El silbante ha dejado en claro que no es uno de los mejores que tiene la Liga MX, en donde en fase regular protagonizó otro escándalo contra el Guadalajara al no sancionar una clara expulsión contra Rodrigo Aguirre tras un pisotón sobre Fernando González.

Lo curioso es que en ese encuentro, al igual que contra Cruz Azul, el “perdonado” terminó anotando un gol minutos después, por lo que sus equivocaciones han ido directamente al marcador.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.