Chivas vuelve a tener acción esta noche cuando enfrente a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito viene de eliminar a Tigres, mientras que los de Joel Huiqui hicieron su parte contra Atlas.
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Cruz Azul vs. Chivas: videos, goles, polémicas, resumen y declaraciones de la ida por la Semifinal de la Liguilla
Chivas enfrenta Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO .
BIENVENIDOS A CRUZ AZUL VS. CHIVAS
Chivahermanos y chivhermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Esta noche el Guadalajara disputará la ida de la Semifinal de la Liguilla ante Cruz Azul. ¡Muchas gracias!
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