Chivas enfrenta Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO .

Chivas vuelve a tener acción esta noche cuando enfrente a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito viene de eliminar a Tigres, mientras que los de Joel Huiqui hicieron su parte contra Atlas.