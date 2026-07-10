El Guadalajara tomó con sentido del humor y lanzó un picante recadito de dos palabras y un emoji a La Máquina en sus sueños de fichar al carrilero rojiblanco.

El mercado de fichajes de la Liga MX está comenzando a arder con la ola de rumores que van surgiendo de movimientos de futbolistas, en donde el más importante hasta el momento es el del supuesto interés de Cruz Azul en contratar a Richard Ledezma de las Chivas.

Aunque las versiones que surgieron en redes sociales aseguraban que La Máquina estaría preparando el pago de la cláusula de rescisión para arrebatarle al carrilero mexicoestadounidense, la realidad es que en el Guadalajara estarían tomando con mucha calma dichos chismes.

Es por eso que a través de las redes sociales oficiales del chiverío se compartió una fotografía de Richy Ledezma sonriendo y con la frase: “Buenas noches”, acompañado de un emoji mandando un beso, en clara respuesta ante las versiones que aseguran que el rojiblanco pudiera vestirse de celeste.

El reportero de As México, destapó previamente que en el Rebaño y en el entorno del futbolista tomaban las cosas con calma, ya que el jugador estaría blindado contractualmente y más importante, no tiene ningún deseo de abandonar al conjunto tapatío.

Chivas y Cruz Azul con historial de cruces en años recientes

La rivalidad entre Guadalajara y Cruz Azul no solamente se refleja en el terreno de juego, sino también en los escritorios, ya que han tenido algunas diferencias sobre la contratación de futbolistas de una y otra institución o han puesto la mira en los mismos jugadores.

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¿Cuánto costaría el fichaje de Richard Ledezma a Cruz Azul?

La realidad es que no existe una versión oficial de la cifra a la cual asciende la cláusula de rescisión de Richard Ledezma; sin embargo, el portal especializado, Transfermarkt, tiene cotizado al futbolista de las Chivas en seis millones de dólares, por lo que al tener contrato hasta 2029, significaría que el precio podría ser mayor a dicha cifra.