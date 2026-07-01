Roberto Alvarado es uno de los jugadores que sigue de cerca Flamengo. Sin embargo, Cruz Azul no se llevaría un porcentaje de una futura venta.

En las últimas horas se supo que Flamengo de Brasil estaría interesado en Roberto Alvarado, figura de México en el Mundial 2026. En medio de este contexto, volvió a surgir la duda sobre el porcentaje que Chivas perdería de una posible venta del Piojo, ya que comparte su carta con Cruz Azul. Sin embargo, en Rebaño Pasión podemos confirmar que el Guadalajara cuenta con el 100% de sus servicios.

La llegada del Piojo a Verde Valle se dio luego de que la directiva rojiblanca lo hubiera intercambiado por Uriel Antuna. Sin embargo, el acuerdo señalaba que cada equipo se quedaba con el 50% de la carta de cada jugador. Por esta razón, el Rebaño Sagrado se llevó ganó dinero con la venta de Antuna a Tigres.

Con la salida abrupta de Jesús Orozco Chiquite, las directivas de Chivas y Cruz Azul se enfrentaron por cómo se dio la negociación. En medio de este enfrentamiento, Roberto Alvarado era seducido para regresar a Ciudad de México, pero el futbolista siempre se quiso quedar en Verde Valle para ser campeón con el Guadalajara.

Roberto Alvarado figura en México.

La actualidad del Piojo lo tiene como una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y sería seguido por Flamengo de Brasil. Ante esta noticia, toda la Máquina se frota las manos con la posible venta del Piojo al gigante de Sudamérica. Sin embargo, Rebaño Pasión pudo saber que la carta del atacante le pertenece exclusivamente al Guadalajara.

Flamengo sigue de cerca a Roberto Alvarado

En medio de este contexto, afirman que el Piojo es seguido por Flamengo de Brasil. “Fuentes: Flamengo ha realizado sondeos por las condiciones de Roberto Alvarado. El club brasileño viene siguiendo de cerca su rendimiento con México en el Mundial 2026 y lo tiene en observación como una opción para este mercado”, informó Iker Carrera en X en colaboración con Pablo Oliveira, periodista de Brasil.