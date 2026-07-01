Roberto Alvarado es uno de los jugadores que no para de destacar en el Mundial 2026. En medio de este contexto, es seguido por Flamengo de Brasil.

Roberto Alvarado es uno de los futbolistas de Chivas que en el Mundial 2026 no para de destacarse partido a partido tras recibir un sinfín de críticas innecesarias. En medio de este enorme momento, desde Brasil vinculan al Piojo como uno de los jugadores que interesa para Flamengo.

A lo largo de la última semana se habló mucho sobre el juego del futbolista rojiblanco debido a que en el ataque del Tri no marcaba la diferencia. Sin embargo, Javier Aguirre le pide que recorra toda la banda derecha para ayudar en defensa a Jorge Sánchez o Israel Reyes.

En medio de este contexto, Roberto Alvarado vuelve a ser vinculado con el futbol de Brasil para el siguiente torneo. Según lo informado por Iker Carrera, desde Flamengo siguen de cerca el rendimiento del Piojo.

Roberto Alvarado es seguido por Flamengo de Brasil. (Foto: IMAGO7)

“Fuentes: Flamengo ha realizado sondeos por las condiciones de Roberto Alvarado. El club brasileño viene siguiendo de cerca su rendimiento con México en el Mundial 2026 y lo tiene en observación como una opción para este mercado”, informó Iker Carrera en X en colaboración con Pablo Oliveira, periodista de Brasil.

Roberto Alvarado afirmó que quiere ser campeón en Chivas

Previo al partido ante Corea del Sur, Roberto Alvarado señaló que su idea es ser campeón con Chivas antes de salir del equipo. “Trato de ir al día a día. Bueno, pero estoy tratando de mejorar día a día para disfrutar este momento que estoy viviendo. Y tranquilo. Me gustaría ser campeón en Chivas, pero si me toca ir, bueno”, comentó.