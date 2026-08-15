La guardameta sorprendió al romper el silencio y hablar abiertamente sobre la razón por la que abandonó al Guadalajara y terminó firmando con las azulcremas.

Chivas Femenil vivió un receso futbolístico sumamente tenso y atípico debido por la decisión de la directiva que es encabezada por Nelly Simón de realizar una limpieza profunda en el plantel rojiblanco, dejando fuera del club a muchas futbolistas, entre las que destacó Celeste Espino, quien terminó firmando con el América.

La guardameta del Guadalajara sorprendió a todos al hablar públicamente sobre la razón por la que no continuó como rojiblanca, afirmando a que no se alcanzó un acuerdo contractual, por lo que al recibir la propuesta de las Águilas, decidió aceptarla como un nuevo desafío que la tiene muy ilusionada.

“Estoy muy agradecida con el Club Guadalajara porque es el club que me abrió las puertas para ser profesional y al final no se dieron las condiciones contractuales para que yo continuara. Ciertas condiciones por las que ya no se prestaba para que yo continuara en el club.

“Y al recibir la invitación del Club América, que se fijó en mí y en mi trabajo, pues la verdad para mí fue un gusto, un honor el tener la invitación de una institución como esta y por todo lo que representa. Para mi es una felicidad y me tiene muy motivada por estar aquí”, declaró la cancerbera en entrevista con Claro Sports.

¿Cuáles son las bajas que registró Chivas Femenil para el Apertura 2026?

¿Cómo le ha ido a Celeste Espino con el América?

La cancerbera surgida de la cantera de Chivas Femenil tuvo su primera aparición en banca este fin de semana en el partido del América contra el Puebla, debido a que estuvo participando en los Juegos Centroamericanos con la Selección Mexicana Sub 23, en donde el Tricolor ganó la medalla de oro en dicha competencia, por lo que apenas se integró de lleno a la disciplina azulcrema.