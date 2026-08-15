El Guadalajara ya habría recibido los resultados de los estudios realizados a su carrilero, en donde habría importantes novedades.

La Leagues Cup 2026 se convirtió en un dolor de cabeza para Chivas, no solamente por los malos resultados obtenidos frente a los clubes de la MLS, sino por las múltiples lesiones que sufrió el plantel, en donde una de las que más preocupaba a la afición era sobre Bryan González.

Durante el partido entre el Guadalajara y el Seattle Sounders, el Cotorro intentó recuperar el esférico en el centro del campo, pero al hacer el cambio de velocidad, sintió una molestia muscular que le impidió continuar en el partido, saliendo de cambio en el carrito de las desgracias.

Es por eso que el comunicador, Omar Villarreal, reveló que el chiverío ya recibió los resultados de los estudios realizados al carrilero rojiblanco, en donde se confirmó que su lesión no fue tan grave como se esperaba y estaría de regreso en aproximadamente cuatro semanas.

“Buenas noticias con el Cotorro González porque ya se le hicieron los estudios correspondientes después de la lesión muscular que tuvo en el partido contra el Seattle Sounders y la buena noticia es que serán cuatro semanas. El tiempo que se espera que el Cotorro esté fuera de circulación, por lo que podría llegar al Clásico Nacional contra el América.

“No es tan grave la lesión muscular que tiene. No es de tanta consideración la lesión muscular y obviamente que no va a estar contra Santos, se perdería el partido contra Tijuana y contra Pachuca. Se abriría la ventana para que pueda regresar contra Pumas o contra el América”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes podrían reemplazar al Cotorro González en Chivas?

Para desgracia del Guadalajara y Gabriel Milito, en el plantel no cuentan con un futbolista que se desempeñe de manera nominal en esa zona del campo para reemplazar al Cotorro, por lo que deberían habilitar en esa posición a Hugo Camberos, Miguel Gómez o Efraín Álvarez, tal y como lo ha hecho por algunos lapsos el entrenador argentino.