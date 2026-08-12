El carrilero del Guadalajara intentó recuperar un balón, pero por el esfuerzo sufrió una dolencia que le impidió salir por sus propios medios del terreno de juego.

Las pésimas noticias continúan golpeando a las Chivas de Gabriel Milito durante esta Leagues Cup 2026 y ahora se sumó una nueva lesión, en donde las alarmas se han encendido en el Rebaño debido a que Bryan González acusó una dolencia muscular que le impidió salir por su propio pie.

En una jugada en la que el Guadalajara presionó para tratar de recuperar rápidamente la pelota en el centro del campo, el Cotorro corrió con potencia para tratar de ganar el esférico, en donde de momento se detuvo y levantó la mano avisando de la lesión que registró.

Las alarmas se encendieron debido a que el futbolista comenzó a llorar y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, por lo que deberán hacerle estudios en las próximas horas para saber la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación estimado.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.