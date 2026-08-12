El Guadalajara encontró la remontada con una genialidad de Luis Romo que coronó el juvenil mediocampista rojiblanco.

Chivas demostró el amor propio y sobre todo, demostró un crecimiento futbolístico en su partido contra Seattle Sounders pese a que iniciaron perdiendo el partido, por lo que Gabriel Milito gestó la revolución desde el banquillo con el ingreso de Santiago Sandoval.

El Guadalajara encontró la diana de la igualada con una soberbia definición de Luis Rey para emparejar el marcador; sin embargo, el chiverío se mantuvo a la ofensiva y encontró la diana de la remontada gracias a una genialidad de Luis Romo.

El Tanque mandó un servicio en diagonal para la llegada a velocidad de Santiago Sandoval, quien se lanzó de cabeza para impactar la redonda y mandar la pelota al fondo de las redes para darle completa justicia al partido.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.