Después de ser el jugador más criticado por la afición después del juego con LAFC, el Tanque se mandó un gran partido a la defensiva y tuvo una intervención que salvó un gol.

Chivas viajó a Estados Unidos con la misión de trascender en la Leagues Cup 2026, por lo que disputó al máximo nivel cada uno de los partidos que ha disputado, en donde corrió algunos riesgos contra el FC Dallas, pero Luis Romo estuvo muy atento.

Después de ser el futbolista más criticado del Guadalajara por el penalti fallado contra Los Angeles FC, el Tanque se mandó un partido sobrio y efectivo a la defensiva con el conjunto rojiblanco, en donde tuvo una intervención crucial que valió como un gol a favor, evitando la caída de su marco.

El FC Dallas trató de sorprender en el comienzo del segundo tiempo, en donde lograron colarse en el corazón del área grande, en donde Kaick intentó un disparo cruzado, pero Luis Romo leyó la jugada adecuadamente y se cruzó para evitar que la portería sufriera peligro.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.