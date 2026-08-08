El carrilero del Guadalajara llegó por sorpresa, sin marca, pero remató mal y perdonó a la escuadra de la MLS en un partido crucial para el chiverío.

Chivas no se deja intimidar por ningún adversario en la Liga MX o en la Leagues Cup, por lo que tratan de implementar su estilo futbolístico ofensivo contra todos los adversarios, en donde Miguel Gómez dejó escapar la jugada más clara de gol del Rebaño en su duelo contra el FC Dallas.

El Guadalajara dominó de principio a fin en las acciones contra la escuadra estadounidense, en donde poco a poco fueron buscando alternativas para abrir el cerrojo defensivo que planteó el conjunto de la MLS, en donde la jugada más clara se suscitó en la recta final del primer tiempo.

Tras una serie de pases por la banda derecha, en donde Luis Romo se sumó por sorpresa y mandó una diagonal retrasada, en donde Miguel Gómez llegó por sorpresa e impactó de primera intención, pero no le dio la colocación adecuada y mandó la pelota a un costado de la portería estadounidense de forma dramática.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.