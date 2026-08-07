El canterano de las Chivas volvió a comandar al Tricolor a la victoria en una sufrida serie frente a la escuadra de la Hoja de Maple desde la cancha del Estadio Azteca.

Chivas continúa cargando con el peso de todas las Selecciones Nacionales y en la categoría Sub 20 no es la excepción, por lo que Hugo Camberos se consolidó como el mejor romperredes del Tricolor en el Premundial y anotó el gol para la remontada contra Canadá, con lo que llevó al Tri a los Juegos Olímpicos.

La participación de Vegeta en este compromiso estuvo en duda debido a una dolencia que registró en los Cuartos de Final y que le impidieron terminar el partido contra Panamá; sin embargo, pudo ser de la partida y hasta como titular en la Semifinal contra la escuadra de la Hoja de Maple.

Los canadienses de fueron arriba en el marcador gracias a un golazo al arranque del partido, por lo que la escuadra mexicana tuvo que sufrir y trabajar con paciencia el partido, en donde el empate llegó en el segundo tiempo tras un gol de Cristóbal Alfaro.

Sin embargo, en la recta final del partido, y con un Tricolor volcado al ataque por el gol del triunfo, Santiago Sandoval fue derribado dentro del área con un rodillazo, por lo que el silbante decretó la pena máxima, misma que fue convertida en gol por Hugo Camberos desde los once pasos.

Con esta anotación, el atacante de las Chivas llegó a cinco anotaciones en el Premundial, consolidándose como el referente de esta escuadra nacional y que ha comandado al conjunto dirigido por Alex Diego al Mundial de la categoría y están peleando por el boleto a Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

¿Por qué México ya calificó a los Juegos Olímpicos sin ser campeón del Premundial?

Hay que recordar que esta competencia otorga un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, en donde al ser la Final contra Estados Unidos, país sede, en automático el boleto pasa al otro finalista, que es México, por lo que independientemente del resultado del próximo domingo, el Tricolor ya tiene amarrado su boleto a dicha competencia.