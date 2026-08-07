Él cancerbero y canterano de las Chivas tuvo que abandonar el partido contra Canadá por una lesión en la pierna derecha en el Premundial Sub 20.

Las lesiones siguen persiguiendo a los jugadores de Chivas en este Premundial Sub 20, en donde tras la recuperación de Hugo Camberos y Santiago Sandoval para la Semifinal contra Canadá, desafortunadamente surgió la lesión del portero Cristo Navarrete.

La escuadra de la Hoja de Maple se fue arriba en el marcador tras un golazo en los primeros minutos del partido, en donde nada pudo hacer el cancerbero mexicano; sin embargo, unos minutos después, al minuto 13, el también portero juvenil del Guadalajara debió abandonar el terreno de juego por una dolencia en la pierna derecha.

El guardameta mexicano e hijo del exjugador del América y Atlas, Armando Navarrete, fue sacado en camilla del terreno de juego, abandonando el terreno de juego entre lágrimas por la lesión y por la impotencia de no poder seguir jugando.

Tras la lesión de Cristo Navarrete, fue turno del tercer arquero mexicano, Artemio Olvera, para resguardar el arco del Tricolor, en donde antes de ingresar al campo se acercó a su compañero, para darle un abrazo, para posteriormente ingresar al terreno de juego.

Cristo Navarrete era el segundo portero de México

La realidad es que el portero titular del proyecto del entrenador Alex Diego es el también portero de las Chivas, Sebastián Liceaga; sin embargo, el guardameta estelar del Tricolor está cumpliendo con una suspensión de tres partidos que le asignó la Concacaf tras hacerse expulsar tras una agresión contra un futbolista de Costa Rica.