Chivas ya disputó su primer partido de la Leagues Cup 2026, empatando 1-1 con Los Angeles FC en los 90 minutos, aunque posteriormente cayó en la tanda de penales y dejó escapar el punto extra. Ahora, el Rebaño Sagrado está obligado a reaccionar en sus próximos compromisos si quiere mantenerse con opciones reales de avanzar a la siguiente ronda, mientras alrededor del club continúan surgiendo noticias importantes tanto dentro como fuera de la cancha.

Los “utileros de lujo” de Gabriel Milito pierden su registro en Liga MX

En los últimos días se generó una polémica innecesaria alrededor de Juan Manuel Cortés y Patricio Morales, integrantes del cuerpo técnico de Gabriel Milito que aparecen como utileros en los registros de la Liga MX, cuando en realidad desempeñan las funciones de analista de video y psicólogo deportivo, respectivamente. Esta situación no responde a ninguna irregularidad por parte de Chivas, sino a que dichos cargos no existen dentro del sistema de registro de la propia Liga, por lo que el club utilizó la categoría disponible para que ambos pudieran formar parte de la banca.

Por el momento, Juan Manuel Cortés y Patricio Morales ya no aparecen en la plataforma oficial de la Liga MX donde se muestran los registros del Guadalajara. Todo indica que esta modificación corresponde únicamente a un ajuste administrativo y no a una sanción ni a una salida del club, ya que Chivas no incumplió ninguna norma del reglamento y ambos continúan formando parte del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Hugo Camberos salió con molestias del México vs Panamá del Premundial Sub-20

Otra noticia que mantiene atenta a la afición rojiblanca es la situación física de Hugo Camberos. El atacante de Chivas volvió a ser figura con la Selección Mexicana Sub-20 al marcar su cuarto gol del Premundial, pero tuvo que abandonar el partido frente a Panamá por molestias físicas al minuto 65. Aunque la imagen preocupó en un primer momento, posteriormente se le pudo ver celebrando con normalidad la clasificación al Mundial de la categoría, por lo que en el Guadalajara esperan que no se trate de una lesión de gravedad.

Gabriel Milito pone a Armando González como uno de los delanteros top del mundo

Armando González ya suma 10 partidos consecutivos sin poder marcar, una racha que naturalmente ha generado cuestionamientos entre la afición. Sin embargo, Gabriel Milito dejó claro después del encuentro frente al LAFC que mantiene plena confianza en la Hormiga, recordando que las cifras que registró la temporada pasada son comparables con las de algunos de los mejores delanteros del futbol mundial. Para el estratega argentino, las condiciones del atacante siguen intactas y considera que el gol volverá a llegar conforme el equipo continúe generándole oportunidades.

José Castillo sufrió una lesión que lo descartaría de los próximos partidos de Leagues Cup

El empate ante Los Angeles FC también dejó malas noticias en el aspecto físico. De acuerdo con información del periodista Alex Ramírez, de TV Azteca Jalisco, José Castillo habría abandonado el partido debido a una lesión muscular que lo dejaría fuera de los encuentros frente al FC Dallas y Seattle Sounders. Si su recuperación evoluciona de acuerdo con lo esperado, el defensor rojiblanco podría reaparecer hasta la Jornada 4 del Apertura 2026 frente a Santos Laguna, convirtiéndose en una baja sensible para Gabriel Milito en un momento clave de la Leagues Cup.