Los dos asistentes de Chivas acaban de quedar sin registros en el Apertura 2026 tras escándalo surgido en el Monterrey de Matías Almeyda.

La polémica ha alcanzado a Chivas en este Apertura 2026 después de una controversia con el tema de los auxiliares técnicos en otros clubes, por lo que la Liga MX habría tomado la decisión de quitarles sus registros a un par de colaboradores de Gabriel Milito.

Todo comenzó por el escándalo que se armó debido a que Matías Almeyda y la directiva de Monterrey decidieron registrar a Erik Lamela como utileros, pese a que sus funciones eran de auxiliar, por lo que comenzó la ‘cacería de brujas’ en el futbol mexicano en este Apertura 2026.

Y es que según el reglamento, los auxiliares necesitan tener el certificado de entrenador para poder estar en la banca, por lo que Erik Lamela no cumplía con ese requisito, por lo que se le registró como parte del equipo de staff, situación que replican muchos equipos, incluyendo las Chivas.

Hasta hace unos días, Juan Manuel Cortés y Patricio Morales aparecían registrados en la página de la Liga MX, ambos como utileros, pese a que el primero funge como analista de video y el segundo como psicólogo del club, por lo que no deberían estar en el banquillo apoyando a Gabriel Milito.

Registro hasta hace unos días

Sin embargo, este jueves los registros de ambos personajes fueron borrados, por lo que ya no podrán seguir saliendo al banquillo a partir de ahora, y deberán estar en algún palco y desde ahí entablar comunicación con el cuerpo técnico.

Registros al día de hoy

Chivas tenía suspendido a su auxiliar

Durante la Semifinal del Clausura 2026, el auxiliar de Gabriel Milito, Leandro Ávila, fue expulsado y suspendido durante dos partidos, por lo que no pudo estar en el banquillo durante los partidos contra Toluca y FC Juárez, en donde su lugar fue ocupado por Juan Manuel Cortés; sin embargo, con el regreso del argentino contra el Puebla, el analista de video ya no apareció en el banquillo.