Chivas no pudo contra Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026. Tras el partido, Omar Govea mandó un claro mensaje a la afición.

Chivas no marcó la diferencia en el inicio de la Leagues Cup 2026 luego de haber perdido en penales ante Los Angeles FC. Tras el partido, Omar Govea, referente del Rebaño Sagrado, envió un mensaje claro a la afición al escribir en redes sociales que él confía en su equipo.

No hay duda de que el Guadalajara fue mucho más en territorio angelino ante un rival que llegó a ser quedarse con el torneo binacional. A pesar de que Roberto Alvarado anotó el gol del empate, el conjunto rojiblanco no pudo anotar el 2-1 en los 90 minutos, mientras que Luis Romo y Kevin Castañeda fallaron para quedarse con el punto extra desde los doce pasos.

Tras el partido, reaparecieron las críticas, pero en esta ocasión cayeron contra el Romo por desperdiciar su tiro. Asimismo, uno de los referentes del Rebaño Sagrado rompió el silencio en redes sociales. Se trata de Omar Govea, quien con cinco palabras envió un mensaje a la afición. “Confianza total en mi equipo”, expresó el capitán sin cinta de Chivas.

Gabriel Milito envió un mensaje al interior de Chivas

Gabriel Milito envió un mensaje al interior de Chivas al señalar que el próximo sábado deben ganar si quieren avanzar a los Cuartos de Final. “Lo viese complicado de no haber sumado nada. Irnos de este estadio con las manos vacías hubiese sido más complicado, me acuerdo que el año pasado con cinco puntos no nos alcanzó, con seis puntos en la Leagues Cup anterior nos hubiese alcanzado. Hoy apuntamos a terminar con siete puntos, para eso hay que ganar primero y pensar primero en Dallas, que es nuestro siguiente rival”, declaró el timonel rojiblanco.

Estadística proporcionadas por Sofascore. (Foto: Imago7 / CHATGPT)

A su vez, al igual que en el empate contra Puebla y previo al duelo ante Los Angeles FC, el técnico argentino volvió a respaldar a Armando González. “Nosotros tenemos delanteros muy buenos. Hormiga, entre los dos torneos hizo 24 goles, que es una cantidad muy alta en 34 partidos, si contabilizamos los dos torneos. Es un promedio de gol muy alto. En Europa se juegan 38 partidos, en cualquier liga, y los goleadores andan en esas marcas a excepción de Cristiano Ronaldo y la época de Lionel Messi, que eran capaces de hacer 40 o 50 goles, pero esas son excepciones”, expresó.

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Y agregó: “Si uno repasa a los grandes goleadores de la Liga española, de la Liga italiana, de la Premier League, llegan más o menos a la cantidad de goles de la Hormiga. El año pasado fueron muy importantes sus goles y este año lo serán también, ya llegarán sus goles, estoy convencido de eso”.