Han pasado ocho partidos para Armando González y la mala racha no se corta en Chivas. Ayer, en la Leagues Cup, el canterano tuvo jugadas claras de gol las cuales no pudo concretar porque no llegó o por no decidir bien. Tras un nuevo partido sin goles, Richard Ledezma rompió el silencio para respaldar al canterano y afirmó que saben que él tiene la calidad para volver a marcar.

En el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado logró anotar 39 goles, mientras que en la Liguilla se despachó el equipo con seis anotaciones. De esos 45 goles, el canterano de 23 años fue responsable de doce dianas. Su último grito de gol se dio ante Pumas con un doblete contra Keylor Navas en el Estadio Akron.

Desde el inicio de la temporada 2026-2027, Chivas solamente anotó tres goles en cuatro partidos, todos de Roberto Alvarado, y recibió cinco en contra. Armando González no marca desde el último campeonato y todo el mundo se pregunta qué sucede con el goleador que en el último año de competencia se despachó con 24.

Armando González no puede romper su sequía goleadora. (Foto: IMAGO7)

Tras la derrota por penales frente a Los Angeles FC, Richard Ledezma rompió el silencio para respaldar a su compañero. “Hormiga está muy tranquilo. Hablamos con él que los goles para él. Sabemos que es un goleador y pues obviamente que no se le está dando ahorita, pero sabemos que tiene la calidad para hacer esos goles que van a llegar muy pronto”, comentó el defensa en zona mixta.

Gabriel Milito respaldó a Armando González

Gabriel Milito envió un mensaje al interior de Chivas al señalar que el próximo sábado deben ganar si quieren avanzar a los Cuartos de Final. “Lo viese complicado de no haber sumado nada. Irnos de este estadio con las manos vacías hubiese sido más complicado, me acuerdo que el año pasado con cinco puntos no nos alcanzó, con seis puntos en la Leagues Cup anterior nos hubiese alcanzado. Hoy apuntamos a terminar con siete puntos, para eso hay que ganar primero y pensar primero en Dallas, que es nuestro siguiente rival”, declaró el timonel rojiblanco.

Imagen generada por ChatGPT.

Y agregó: “Nosotros tenemos delanteros muy buenos. Hormiga, entre los dos torneos hizo 24 goles, que es una cantidad muy alta en 34 partidos, si contabilizamos los dos torneos. Es un promedio de gol muy alto. En Europa se juegan 38 partidos, en cualquier liga, y los goleadores andan en esas marcas a excepción de Cristiano Ronaldo y la época de Lionel Messi, que eran capaces de hacer 40 o 50 goles, pero esas son excepciones”.