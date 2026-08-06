Repasa todos los detalles del próximo juego del Guadalajara por el Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo domingo cuando visite a Puebla por la jornada dos del Apertura 2026. De cara a un nuevo partido de las rojiblancas, en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de nuestras chingonas.

El equipo de Antonio Contreras viene de tener un buen inicio de campeonato luego de haber superado por 3-1 a Querétaro. El Guadalajara logró ganar gracias a un doblete de Montoya, mientras que Jasmine Casárez marcó el tercero para sellar la victoria.

El próximo rival de Chivas Femenil será un Puebla que viene de perder por 8-0 ante Tigres en la jornada uno. De esta manera, de no mediar ningún tipo de inconveniente, el Rebaño Sagrado debería imponerse con facilidad como sucedió en enero de este año.

Alicia Cervantes no pudo marcarle a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se jugará Puebla vs. Chivas Femenil por la jornada 2 de la Liga MX?

El duelo entre Puebla y Chivas Femenil por la jornada dos del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo domingo 9 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc. El partido está pactado para realizarse a las 12:00 del Centro de México.

Imagen generada por ChatGPT.

¿Cómo ver EN VIVO el Puebla vs. Chivas Femenil?

En México, el partido entre Puebla y Chivas Femenil se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de la Liga MX Femenil. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder en territorio poblano.