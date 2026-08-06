Repasa todos los detalles del próximo juego de Tapatío por el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El Club Deportivo Tapatío es uno de los grandes instrumentos que tiene Chivas para foguear a sus canteranos en primera división, pero en la Liga de Expansión MX. El próximo fin de semana volverá a tener acción cuando enfrente a Venados, por lo que repasamos día, horario y cómo ver EN VIVO a los Cabritos.

El equipo de Pepe Meléndez tuvo un inicio muy similar a los dirigidos por Gabriel Milito en la Liga MX, debido a que viene de superar a la Jaiba Brava, pero igualó sin goles contra Cruz Azul Hidalgo. De esta manera, hoy es séptimo con cuatro puntos en la tabla general de posiciones.

Entre los datos más importantes de Tapatío en este inicio de campeonato es que el equipo ya cuenta con Carlos Soldati y Cruz Medina, jugadores que fueron fichados pensando a futuro verlos en el primer equipo. A su vez, se encuentran cepillados del Guadalajara: Eduardo García, dos duelos de titular en la portería, y Vladimir Moragrega, atacante que no terminó de ganarse un lugar.

Tapatío igualó ante Cruz Azul Hidalgo y superó a la Jaiba Brava. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se jugará el Venados vs. Tapatío por la jornada 3 de la Liga de Expansión MX?

El duelo entre Venados y Tapatío por la jornada tres del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX se llevará adelante el próximo sábado 8 de agosto en el Estadio Carlos Iturralde Rivero. El partido está pactado para realizarse a las 17:00 del Centro de México.

Imagen generada por ChatGPT.

¿Cómo ver EN VIVO el Venados vs. Tapatío?

El partido entre Venados y Tapatío por la Liga de Expansión MX se podrá ver en México por ESPN y Disney +. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con los Cabritos en Mérida.