Chivas ya jugó su primer partido de la Leagues Cup, en un empate con sabor a derrota. Sin embargo, Luis Romo fue el más señalado.

Chivas ya disputó su primer partido de la Leagues Cup 2026 enfrentando al LAFC, en un encuentro que dejó un empate 1-1 con sabor a derrota para el Guadalajara. A pesar de dominar gran parte del compromiso y generar las mejores oportunidades, el Rebaño Sagrado terminó cayendo en la tanda de penales, permitiendo que el conjunto angelino se quedara con el punto extra. Ahora comienzan las primeras reacciones y noticias alrededor del equipo rojiblanco.

Afición de Chivas se lanza contra Luis Romo y lo culpan de la derrota

Luis Romo fue uno de los futbolistas más señalados por la afición al finalizar el encuentro. No solo hubo opiniones divididas sobre su rendimiento durante los 90 minutos, sino que la manera en la que ejecutó su penal, caminando y con un disparo que fue detenido por el arquero, provocó una fuerte ola de críticas en redes sociales. Incluso, varios aficionados pidieron que Diego Campillo ocupe su lugar en el once titular para los próximos compromisos.

Hugo Camberos volvió a anotar en el Premundial Sub-20, pero encendió las alarmas al salir con molestias

Hugo Camberos continúa siendo una de las grandes figuras de la Selección Mexicana Sub-20. El canterano rojiblanco volvió a hacerse presente en el marcador durante la goleada sobre Panamá, resultado con el que el Tri aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de la categoría y quedó muy cerca de cumplir el objetivo olímpico. Sin embargo, la preocupación apareció cuando Camberos abandonó el terreno de juego con molestias físicas, situación que encendió las alarmas tanto en Chivas como en el combinado nacional.

Roberto Alvarado volvió a anotar con Chivas y firmó su mejor inicio goleador con el club

Roberto Alvarado sigue atravesando un momento extraordinario desde su regreso de la Copa del Mundo. El atacante volvió a marcar frente al LAFC y llegó a tres goles en los primeros cuatro partidos oficiales del semestre, convirtiéndose en el mejor arranque goleador que ha tenido desde que llegó al Guadalajara. En un momento en el que otros atacantes atraviesan dificultades para convertir, el Piojo se ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo.

Roberto Alvarado está en su mejor momento goleador.

Armando González se quedó sin anotar una vez más y llega a 10 partidos sin gol

La sequía goleadora de Armando González continúa creciendo. El delantero rojiblanco volvió a quedarse sin marcar frente al LAFC y alcanzó los 10 partidos consecutivos sin anotar. Aunque volvió a generar algunas oportunidades frente al arco rival, también es cierto que recibió menos balones que en encuentros anteriores, ya que la defensa del conjunto angelino obligó a Chivas a buscar con mayor frecuencia los disparos de media distancia.

Chivas se mantiene en la sexta posición de la tabla en la Leagues Cup y necesita ganar para avanzar

El formato de la Leagues Cup mantiene una tabla independiente para los clubes de la Liga MX y otra para los equipos de la MLS, clasificando únicamente los cuatro mejores de cada una a la siguiente ronda. Por ahora, Chivas ocupa la sexta posición entre los equipos mexicanos, aunque todavía hay seis clubes de la Liga MX que no han disputado su primer partido. Aun así, el panorama es claro: el Guadalajara prácticamente está obligado a ganar sus dos encuentros restantes para mantenerse con posibilidades reales de avanzar a la fase eliminatoria.