Chivas inicia este miércoles su camino en la Leagues Cup 2026 con el objetivo de pelear por un nuevo título internacional. Sin embargo, los días previos al debut frente al LAFC estuvieron marcados por diversos rumores alrededor del club, especialmente por la posibilidad de que Gabriel Milito pudiera salir rumbo a River Plate. Aun así, en el Guadalajara el mensaje es claro: toda la atención está puesta en lo deportivo y en comenzar el torneo con una victoria.

Gabriel Milito deja en claro que van por la Leagues Cup y no hay excusa para no ganarla

En la conferencia de prensa previa al encuentro frente al LAFC, Gabriel Milito dejó claro que dentro de Chivas no existe ninguna diferencia entre las competencias que disputan. El estratega rojiblanco aseguró que el equipo afronta cada partido como una final y que tanto la Liga MX como la Leagues Cup y la Concacaf Champions tienen exactamente la misma importancia. Además, reconoció que este formato no permite margen de error, por lo que comenzar con un triunfo será fundamental para las aspiraciones del Guadalajara.

Gabriel Milito tiene un proyecto firme en Chivas.

Milito también aprovechó para destacar la profundidad del plantel con el que cuenta actualmente. El entrenador aseguró que cualquier futbolista está preparado para iniciar un partido y que el exigente calendario no será una justificación en caso de no conseguir los resultados esperados. Para el técnico argentino, la ilusión por competir y pelear títulos debe estar por encima del desgaste físico, los viajes o la cantidad de encuentros disputados en pocos días.

Gabriel Milito aprovechó para descartar una salida a River Plate o a cualquier otro equipo, está firme en Chivas

Otro de los temas que abordó el entrenador fue el reciente rumor que lo colocaba como uno de los candidatos para dirigir a River Plate. Gabriel Milito fue contundente al reiterar que mantiene un compromiso absoluto con Chivas y que toda su energía está enfocada en el proyecto rojiblanco. El estratega insistió en que su único objetivo es trabajar para llevar al club a conquistar títulos, dejando claro que no piensa en ninguna otra posibilidad mientras continúe al frente del Guadalajara.

Gabriel Milito respaldó a Armando González y apunta a ser titular contra el LAFC en el debut de Chivas en la Leagues Cup

Gabriel Milito también fue cuestionado sobre el momento que vive Armando González, quien acumula nueve partidos consecutivos sin marcar. Lejos de mostrar preocupación, el entrenador reiteró la total confianza que existe en el delantero rojiblanco, recordando que se trata del mismo futbolista que fue capaz de marcar 24 goles en una sola temporada. Para el cuerpo técnico, la falta de anotaciones responde a una mala racha que terminará tarde o temprano, por lo que todo apunta a que la Hormiga volverá a ser titular frente al LAFC.

Armando González ha tenido un buen desempeño.

Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda están registrados con Chivas para la Leagues Cup

En los registros oficiales de la Leagues Cup aparecen varios canteranos de Chivas como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón, Jesús Hernández y Sergio Aguayo, quienes estarán disponibles para ser considerados en caso de que el cuerpo técnico los necesite durante el torneo. Sin embargo, los tres primeros continúan concentrados con la Selección Mexicana Sub-20 disputando el Premundial de la categoría, donde ya consiguieron el boleto a las semifinales, por lo que su regreso al primer equipo rojiblanco está cada vez más cerca.