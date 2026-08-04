Uno de los jugadores que vive un momento de mucha presión es Armando González, quien no anota con el Guadalajara desde su doblete ante Pumas. Previo al debut por la Leagues Cup ante Los Angeles FC, Gabriel Milito no solo respaldó al atacante, sino que además afirmó que la única manera de romper con la sequía goleadora es insistir junto a sus compañeros.

El canterano de 23 años vive momentos muy importantes debido a que el atacante rojiblanco pasó de ser seguido en Europa a no meter goles. Frente a Puebla, quedó en evidencia que tiene mala suerte porque no pudo anotar goles que eran cantados.

Chivas debuta mañana ante Los Angeles FC de la Leagues Cup 2026 en California y una victoria es necesaria si es que se aspira a avanzar a los Cuartos de Final. En medio de este contexto, Gabriel Milito respaldó públicamente a Armando González al señalar que él y sus compañeros confían en sus condiciones.

Armando González recibió el respaldo de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Él sabe perfectamente la confianza que todos tenemos depositada en él. Yo primero, por eso juega. Los compañeros también creen mucho en sus facultades goleadoras y esta racha no nos va a hacer cambiar de opinión. Los grandes delanteros del mundo tienen momentos en los que el gol se le hace esquivo, pero las condiciones las tiene. Sigue siendo el mismo futbolista que nos dio 24 goles en una temporada, por lo tanto sabemos todos que a partir de la insistencia, a partir de que el equipo juegue bien para generar situaciones de gol él va a estar ahí para marcar goles”, declaró.

En la misma respuesta, el técnico argentino señaló que es clave que mantenga la la calma. “Tiene que mantener la tranquilidad; es un chico muy centrado, emocionalmente muy equilibrado. Simplemente ayudarlo a mantener la calma y sobre todo sostener la confianza, que él sabe que tenemos en él. Siempre viene bien reforzar esa confianza a través de la palabra, a través de la comunicación. La confianza sigue siendo exactamente lo mismo. Te digo más, aumenta. Cuando el futbolista no atraviesa momentos deseados, el desafío aumenta y el desafío es que Hormi encuentre el gol y si no el otro. Cuando es la buena hay que intentar sostenerla, y cuando es la mala hay que romperla”, contestó Gabriel Milito.

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Gabriel Milito descartó llegar a Chivas

Gabriel Milito rompió el silencio y dejó en claro que no tiene pensado cambiar a Chivas por River Plate. “No tengo nada para decir porque ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevar a los jugadores y a los dirigentes a obtener algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, contestó el argentino.