Gabriel Milito sigue llamando la atención de otros equipos, y ahora está en la mira de River Plate para salir de su crisis.

Chivas ha recuperado una identidad competitiva desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco. El estratega argentino logró devolverle al Guadalajara un estilo de juego reconocible y un equipo capaz de competir de tú a tú contra cualquier rival, convirtiéndolo en uno de los conjuntos que mejor fútbol ha mostrado y mejores resultados ha obtenido en los últimos torneos.

Ese crecimiento no ha pasado desapercibido fuera de México. Desde hace varios meses han aparecido rumores que colocan a Milito en la órbita de distintos clubes, especialmente de Argentina, donde dejó una buena impresión durante su carrera como entrenador. Ahora, el trabajo realizado con Chivas ha vuelto a despertar el interés de uno de los equipos más importantes del continente.

De acuerdo con el periodista Hernán Castillo, si River Plate queda eliminado de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet sería destituido como director técnico. En ese escenario, el principal candidato que tendría la directiva millonaria para ocupar el banquillo sería precisamente Gabriel Milito, quien aparece como una de las prioridades del conjunto argentino.

River Plate ha volteado cada vez más hacia el fútbol mexicano en busca de refuerzos. Hace apenas unas semanas protagonizó una polémica negociación con Tigres para fichar a Ángel Correa, operación que terminó concretándose tras el pago de su cláusula de rescisión y que estuvo rodeada de versiones sobre presuntas amenazas recibidas por el futbolista durante el proceso, situación que generó gran controversia.

Por ahora, en Chivas no existe intención alguna de dejar salir a Gabriel Milito. El técnico tiene contrato por un año más y, de hecho, la directiva ya trabaja en una posible renovación para asegurar la continuidad del proyecto. Aun así, el Guadalajara permanecerá atento a cualquier movimiento que pueda surgir, ya sea un acercamiento con el entrenador o directamente con el club, algo que dependerá en gran medida del futuro de Eduardo Coudet en River Plate.

Gabriel Milito dejó en claro hace tiempo que él no escucha ofertas de otros equipos

La principal tranquilidad para la afición rojiblanca es que Gabriel Milito ha manifestado en diversas ocasiones que le da un enorme valor a su palabra y que, mientras tenga contrato vigente con un club, no escucha ofertas de otras instituciones. Si mantiene esa postura, la preocupación en Chivas no tendría que ser inmediata. Sin embargo, con el paso de los meses sí será importante conocer si el estratega argentino está dispuesto a extender su vínculo más allá del contrato que actualmente lo une al Guadalajara.