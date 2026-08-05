En Puebla, la Selección Mexicana Sub-20 busca quedarse con el único boleto que se entrega a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hugo Camberos volvió a aparecer luego para anotar el 2-0 parcial tras fallar su penal.

La joya del rebaño Sagrado es seguida por todo el balompié nacional, como también por clubes del Viejo Continente. En el certamen clasificatorio de la CONCACAF el canterano rojiblanco no perdió la oportunidad de anotar goles en cada uno de los partidos.

En los cuartos de final Hugo Camberos se hizo cargo de tirar un penal, pero lo falló tras lanzarlo al palo derecho del portero. Sin embargo, el futbolista de Chivas tomó el rebote y anotó el 2-0 parcial para comenzar a sellar la clasificación a semifinales.

Hugo Camberos volvió a anotar.

Así fue el gol de Hugo Camberos