Chivas volverá a la actividad la noche de este miércoles cuando visite al LAFC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, en un duelo que se disputará en el BMO Stadium y que luce como el compromiso más complicado para el Guadalajara durante la fase de grupos. El conjunto angelino marcha en el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y presume una de las ofensivas más peligrosas del campeonato, por lo que el Rebaño Sagrado tendrá una dura prueba desde su presentación en el torneo.

El encuentro llega en un momento en el que Chivas tiene un fuerte deseo de revancha tras dejar escapar el triunfo frente al Puebla, en un partido que se vio condicionado por las fuertes lluvias y el estado del terreno de juego. Además, Armando González buscará poner fin a su sequía goleadora de nueve encuentros, confiando en que este nuevo escenario internacional sea el ideal para reencontrarse con el gol y ayudar al Guadalajara a comenzar con el pie derecho.

Chivas enfrenta a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026.

¿Va por TV abierta el LAFC vs Chivas de la Leagues Cup?

Lamentablemente, el partido entre LAFC y Chivas no será transmitido por televisión abierta. La Leagues Cup continúa siendo un torneo exclusivo de Apple TV, por lo que será necesario contar con ese servicio para poder seguir el encuentro. Como alternativa, la plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días, el cual puede ser suficiente para disfrutar los tres partidos que disputará el Guadalajara durante la fase de grupos.

Además de la transmisión oficial, en Rebaño Pasión encontrarás la cobertura completa del encuentro minuto a minuto, con todos los goles, videos, cambios, polémicas y las principales incidencias que se presenten durante el debut del Guadalajara frente al LAFC en esta edición de la Leagues Cup.

¿A qué hora se juega el LAFC vs Chivas de la Leagues Cup?

El duelo entre LAFC y Chivas se disputará este miércoles en el BMO Stadium, con inicio programado para las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México). Será el primer compromiso para ambos equipos en la Leagues Cup 2026 y un resultado positivo podría ser determinante para dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda del torneo.

Probable alineación de Chivas ante el LAFC