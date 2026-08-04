Chivas se enfrentará a tres equipos muy complicados en la Leagues Cup 2026, y así es el presente de cada uno.

Chivas iniciará esta semana su participación en la Leagues Cup 2026, un torneo que, pese a la polémica que genera cada año por interrumpir el calendario de la Liga MX, se ha convertido en una obligación para este plantel. El Guadalajara fue construido para competir por todos los títulos posibles y Gabriel Milito ya dejó claro que el objetivo no será únicamente participar, sino pelear por conquistar también este campeonato internacional.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado tendrá uno de los calendarios más exigentes entre todos los clubes mexicanos participantes. Enfrentará a tres equipos sumamente competitivos de la MLS que, además, contarán con la ventaja de jugar prácticamente como locales. La única excepción será el duelo frente al FC Dallas, el cual se disputará en cancha neutral, aunque eso no reduce la dificultad del compromiso.

Chivas tiene tres fuertes rivales en la Leagues Cup.

El primer obstáculo para Chivas será el LAFC, actual segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS. El conjunto angelino presume una de las ofensivas más peligrosas del campeonato estadounidense, con 35 goles anotados en 19 partidos. Además, su ataque está encabezado por Son Heung Min y Denis Bouanga, dos futbolistas con enorme capacidad de desequilibrio que pondrán a prueba a la defensa rojiblanca durante los 90 minutos.

El segundo compromiso será frente al FC Dallas, equipo que actualmente ocupa la sexta posición de la Conferencia Oeste y que enfrentará al Guadalajara en el estadio del San José Earthquakes. El cuadro texano también destaca por su poder ofensivo, al registrar 32 goles en 18 encuentros. No obstante, su principal debilidad está en la defensa, un aspecto que explica por qué no se encuentra peleando los primeros lugares de la clasificación.

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Finalmente, Chivas cerrará la fase de grupos enfrentando al Seattle Sounders. Aunque el conjunto de Seattle marcha actualmente en la novena posición de la Conferencia Oeste, sigue siendo uno de los clubes con mayor tradición y competitividad dentro de la MLS. Además, el Guadalajara tendrá que visitarlo en su propio estadio, un escenario que históricamente ha sido complicado para cualquier rival.

Los equipos de la MLS vienen con su temporada iniciada desde hace varios meses

Otro factor que podría influir de manera importante en el desempeño de Chivas es que la temporada de la MLS comenzó desde marzo, por lo que los equipos estadounidenses llegan a la Leagues Cup con más de 16 partidos oficiales disputados y un ritmo de competencia mucho mayor. El Guadalajara, en cambio, apenas inicia el Apertura 2026, por lo que deberá adaptarse rápidamente a esa diferencia de ritmo si quiere imponerse y avanzar a la siguiente ronda del torneo.